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Столяров Григорий Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Столяров Григорий Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
202-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.01.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Захарьино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата брака
20.01.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 114
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Данилин Андрей Егоров, запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталия Петрова, крестьянская дочь девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кучеров Григорий Назаров, крестьянин (д. Криушино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Барабанов Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Столяров Григорий Матвеев, крестьянин ( Захарьино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Васильев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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