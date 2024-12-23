Кабанов Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Алексей Петров

Кабанов Алексей Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кабанов Алексей Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2159-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.12.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.12.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 жен
Урожд. - Татиана Михайлова
Отец - Сидякин Михаил Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Сидякина Александра Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Владимирова, воспитанница (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кабанов Алексей Петров, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.