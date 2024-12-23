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Колганова Екатерина Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колганова Екатерина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2155-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская девица
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
16.12.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Грибанов Петр Иванов
Отец - Грибанов Иван Алексеев, из крестьян старший унтер офицер (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Грибанова Васса Димитриева (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грибанов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Лысково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганова Екатерина Михайлова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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