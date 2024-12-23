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Грачев Иоаким Никифоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грачев Иоаким Никифоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2153-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.12.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.12.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Грачев Александр Иоакимов
Отец - Грачев Иоаким Никифоров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Грачева София Михайлова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринова Анна Григорьева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачев Иван Никифоров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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