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Никитина Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никитина Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2151-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.11.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Никитин Григорий Иванов
Отец - Никитин Иван Михайлов, из крестьян запасной нижний чин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Дария Сергеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Никитин Василий Иванов, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Никитина Александра Иванова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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