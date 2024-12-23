Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Никитина

Екатерина Никитина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Никитина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2149-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.11.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Екатерина Никитина
Отец - Кузин Никита Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кузина Анастасия Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузин Аким Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузина Варвара Никитина, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.