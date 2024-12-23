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Луковникова Анастасия Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Луковникова Анастасия Гавриилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2146-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.11.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
03.11.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Матрона Иванова
Отец - Луковников Иван Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Луковникова Анастасия Гавриилова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Синицын Максим Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Синицына Ирина Гавриилова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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