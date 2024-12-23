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Филиппова Татиана Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филиппова Татиана Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2143-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Старостин Козма Сергеев
Отец - Старостин Сергей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Старостина Дария Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппов Константин Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппова Татиана Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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