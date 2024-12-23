Кузина Праскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузина Праскева Никитина

Кузина Праскева Никитина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузина Праскева Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2139-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Серов Александр Алексеев
Отец - Серов Алексей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Серова Анна Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузина Праскева Никитина, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Курчев Дмитрий Антонов, запасной унтер офицер (д. Наврище, Гжатский у., Смоленская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.