Пеньков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеньков Александр

Пеньков Александр

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пеньков Александр
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2138-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Борьково, Топорская вол., Невельский у., Витебская губ.
Дата крещения
12.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Пеньков Александр
Мать - Пенькова Параскева Тимофеева, крестьянская девица (д. Борьково, Топорская вол., Невельский у., Витебская губ.)
Воспр. - Гудайкин Семен Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Елизавета Феодорова, воспитанница (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.