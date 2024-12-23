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Ларина Татиана Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларина Татиана Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2137-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Баринов Иоанн Михайлов
Отец - Баринов Михаил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Пелагея Никанорова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Татиана Стефанова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петраков Михаил Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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