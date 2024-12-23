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Николаева Пелагея Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николаева Пелагея Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2136-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
09.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Токарнов Иоанн Николаев
Отец - Токарнов Николай Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Токарнова Ольга Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Петр Алексеев, из крестьян запасной бомбардир ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Николаева Пелагея Васильева, крестьянская жена (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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