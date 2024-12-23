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Пелагея Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2132-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.10.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.10.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Пелагея Егорова
Отец - Колотушкин Егор Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колотушкина Мария Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Герасимова Марфа Иванова, крестьянская жена (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Колотушкин Андрей Егоров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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