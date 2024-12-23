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Завьялов Максим Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Завьялов Максим Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2129-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Пелагея Иванова
Отец - Комлев Иван Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комлева Надежда Степанова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголева Анисия Степанова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Завьялов Максим Васильев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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