Комлева Надежда Степанова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Комлева Надежда Степанова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2129-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 23.09.1900
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 24.09.1900
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 165
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Пелагея Иванова
Отец - Комлев Иван Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комлева Надежда Степанова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголева Анисия Степанова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Завьялов Максим Васильев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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