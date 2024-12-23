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Байкова Пелагея Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байкова Пелагея Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2128-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Байков Сергий Николаев
Отец - Байков Николай Алексеев, из крестьян запасной унтер офицер ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Пелагея Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Пелагея Алексеева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Иван Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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