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Зернов Михаил Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зернов Михаил Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2127-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Параскева Михайлова
Отец - Зернов Михаил Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зернова Евдокия Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Павел Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зернова Евдокия Афонасьева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Высл. 27.01.55
Примечание / Дополнительно
Высл. 27.01.55
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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