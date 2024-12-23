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Колганов Николай Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колганов Николай Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2123-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Колганов Михаил Николаев
Отец - Колганов Николай Семенов, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колганова Наталия Акимова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганов Василий Семенов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганова Александра Семенова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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