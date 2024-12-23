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Котелина Агафия Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелина Агафия Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2122-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.09.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
03.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Котелин Иоаким Александров
Отец - Котелин Александр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Агафия Александрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Наталия Григорьева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Солиднов Никифор Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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