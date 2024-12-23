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Куликов Никита Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Куликов Никита Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2121-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.08.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.09.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Куликов Иоаким Никитин
Отец - Куликов Никита Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Куликова Мария Семенова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Болотников Феодор Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Болотникова Анна Феодорова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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