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Корякина Пелагия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Корякина Пелагия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2120-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Костюхин Александр Дмитриев
Отец - Костюхин Дмитрий Михайлов, запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Костюхина Мария Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Корякин Иван Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Корякина Пелагия Иванова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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