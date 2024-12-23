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Баранов Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранов Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2114-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.08.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.08.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Баранов Матфей Иванов
Отец - Баранов Иван Николаев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Баранова Ирина Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранов Николай Димитриев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горлова Александра Иванова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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