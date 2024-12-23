Оленев Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОленев Иван Иванов

Оленев Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Оленев Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2112-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
учитель Ильинской начальной земской школы
Дата крещения
01.08.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Евдокия Иванова
Отец - Оленев Иван Иванов, учитель Ильинской начальной земской школы
Мать - Оленева Мария Егорова
Воспр. - Клетурин Сергей Алексеев, крестьянин (д. Игнатково, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Хлебникова Мария Павлова, мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: Попр. 28.11.??
Примечание / Дополнительно
Попр. 28.11.??
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.