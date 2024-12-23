Оленев Иван Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Оленев Иван Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2112-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 31.07.1900
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- учитель Ильинской начальной земской школы
- Дата крещения
- 01.08.1900
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 162
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Евдокия Иванова
Отец - Оленев Иван Иванов, учитель Ильинской начальной земской школы
Мать - Оленева Мария Егорова
Воспр. - Клетурин Сергей Алексеев, крестьянин (д. Игнатково, Осташевская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Хлебникова Мария Павлова, мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: Попр. 28.11.??
- Примечание / Дополнительно
- Попр. 28.11.??
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