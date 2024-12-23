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Стрюцков Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стрюцков Василий Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2111-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Стрюцков Василий Михайлов
Отец - Стрюцков Михаил Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Стрюцкова Екатерина Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дикова Пелагия Васильева, крестьянская вдова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Круглов Василий Владимиров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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