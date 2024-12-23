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Мартинов Василий Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинов Василий Матвеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2109-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
25.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Мартинов Василий Матвеев
Отец - Мартинов Матвей Антонов, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мартинова Надежда Адрианова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иоанн Богомолов, приходской священник (г. Можайск, Московская губ.)
Комментарий наборщика
Василий и Стефан близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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