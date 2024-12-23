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Рожков Иоаким Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Иоаким Иоакимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2107-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Рожков Трофим Иоакимов
Отец - Рожков Иоаким Иоакимов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Агрипина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Картышева Мария Александрова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожков Иларион Иоакимов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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