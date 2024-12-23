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Григорьев Яков Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорьев Яков Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2106-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
22.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Григорьев Иаков Яковлев
Отец - Григорьев Яков Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Григорьева Татиана Николаева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорьев Иван Петров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорьева Анастасия Петрова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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