Поляков Петр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Петр Петров

Поляков Петр Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Поляков Петр Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2104-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Мария Петрова
Отец - Ивушкин Петр Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивушкина Ирина Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егорова Александра Никифорова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Поляков Петр Петров, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.