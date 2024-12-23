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Богомолова Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолова Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2102-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Ольга Александрова
Отец - Богомолов Александр Иванов, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Татиана Яковлева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Завьялов Василий Яковлев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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