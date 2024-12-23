Судьбихин Андрей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудьбихин Андрей Андреев

Судьбихин Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Судьбихин Андрей Андреев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2100-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.07.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.07.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Судьбихин Андрей Андреев
Отец - Судьбихин Андрей Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Судьбихина Екатерина Иванова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Захаров Гавриил Семенов, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Егорова, крестьянская девица (д. Денежниково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.