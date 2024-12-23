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Ольга Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ольга Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2099-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.06.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.06.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Ольга Васильева
Отец - Пугачев Василий Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Анна Алексеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанов Сергей Алексеев, состоящий на действительной службе
Воспр. - Базанова Татиана Васильева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Сергий и Ольга близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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