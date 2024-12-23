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Пугачева Наталия Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачева Наталия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2098-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.06.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.06.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Пугачев Сергий Васильев
Отец - Пугачев Василий Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Анна Алексеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Петр Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачева Наталия Васильева, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Сергий и Ольга близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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