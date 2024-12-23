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Камнева Евдокия Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Камнева Евдокия Феодорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2097-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.06.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Ольга Иванова
Отец - Баринов Иван Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Анна Матвеева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Антонов Василий Андреев, крестьянин (с. Заполицы, Городищевская вол., Суздальский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Камнева Евдокия Феодорова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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