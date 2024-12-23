Баранов Иоанн Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Иоанн Феодоров

Баранов Иоанн Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранов Иоанн Феодоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2096-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.06.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.06.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Баранов Иоанн Феодоров
Отец - Баранов Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баранова Наталия Никифорова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринова Мария Григорьева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудков Иван Сергеев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.