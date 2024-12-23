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Рагуленкова Матрена Яковлева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рагуленкова Матрена Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2089-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Рагуленков Константин Прокопиев
Отец - Рагуленков Прокопий Гавриилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Рагуленкова Ольга Петрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленков Семен Яковлев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленкова Матрена Яковлева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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