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Крупенина Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенина Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2085-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Александра Григорьева
Отец - Пугачев Григорий Михайлов, из крестьян запасной унтер офицер (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Мария Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенина Анна Иванова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Петр Михайлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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