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Балюрин Алексей Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Балюрин Алексей Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2084-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.05.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.05.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Елена Алексеева
Отец - Балюрин Алексей Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Балюрина Праскева Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Завьялов Максим Васильев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Покатайкина Дария Тимофеева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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