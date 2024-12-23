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Семин Илья Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семин Илья Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2075-р
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Александра Ильина
Отец - Семин Илья Ильин, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Семина Ксения Ильина (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Болотников Федор Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мурашева Пелагея Иванова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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