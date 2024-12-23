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Александра Макариева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Макариева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2074-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 156
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Александра Макариева
Отец - Богомолов Макарий Гавриилов, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Васса Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чуракова Мария Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Высл. 02.02.52
Примечание / Дополнительно
Высл. 02.02.52
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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