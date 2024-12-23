Малютин Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютин Иван Андреев

Малютин Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Малютин Иван Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2073-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Селиверстов Василий Антонов
Отец - Селиверстов Антон Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Селиверстова Анастасия Андреева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Малютин Иван Андреев, крестьянский сын (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Селиверстова Мария Антонова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.