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Виноградов Михаил Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Виноградов Михаил Димитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2072-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
09.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Анна Михайлова
Отец - Виноградов Михаил Димитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Виноградов Василий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Виноградова Агрипина Иванова, крестьянская вдова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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