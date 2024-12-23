Мартинова Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартинова Ксения Михайлова

Мартинова Ксения Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мартинова Ксения Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2071-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Мартинов Георгий Филиппов
Отец - Мартинов Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мартинова Ксения Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мартинов Антон Филиппов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мартинова Надежда Адрианова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.