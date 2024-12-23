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Василий Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2067-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомец Московского Воспитательного Дома
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Кулагин Георгий Васильев
Отец - Кулагин Василий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кулагина Агафия Павлова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Андреева, крестьянская жена (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Феодоров, питомец Московского Воспитательного Дома (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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