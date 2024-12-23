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Антонов Георгий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антонов Георгий Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2062-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.04.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.04.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Антонов Георгий Михайлов
Отец - Антонов Михаил Антонов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Антонова Мария Михайлова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальникова Мария Иванова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Шибалин Александр Гавриилов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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