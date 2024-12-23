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Бравенкова Ирина Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бравенкова Ирина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2057-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.03.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Бравенков Гавриил Васильев
Отец - Бравенков Василий Андреев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бравенкова Мария Васильева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бравенкова Ирина Васильева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сальников Никита Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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