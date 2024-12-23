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Дария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дария Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2054-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.03.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.03.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Дария Иванова
Отец - Семин Иван Ильин, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Семина Анастасия Васильева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бабурин Григорий Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Семина Пелагея Ильина, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Дария и Матрона близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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