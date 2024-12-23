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Грачев Феодор Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грачев Феодор Васильев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2044-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.02.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.02.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Грачев Феодор Васильев
Отец - Грачев Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Грачева Праскева Григорьева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачева Варвара Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лапкин Семен Сергеев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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