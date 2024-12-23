Померанцев Иван Петров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Померанцев Иван Петров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2043-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.01.1900
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- окночивший курс Звенигородского духовного училища
- Дата крещения
- 27.01.1900
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 149
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Мария Петрова
Отец - Померанцев Петр Феодоров, Ильинской города Можайска церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, дочь приходского священника
Воспр. - Померанцев Иван Петров, окночивший курс Звенигородского духовного училища
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