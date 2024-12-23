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Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2043-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
27.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Мария Петрова
Отец - Померанцев Петр Феодоров, Ильинской города Можайска церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Померанцева Анастасия Петрова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, дочь приходского священника
Воспр. - Померанцев Иван Петров, окночивший курс Звенигородского духовного училища
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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