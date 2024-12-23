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Костюхина Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Костюхина Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2042-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.01.1900
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.01.1900
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2755, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Костюхин Иоанн Иванов
Отец - Костюхин Иван Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Костюхина Анастасия Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхина Мария Иванова, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Иван Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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